Азаров рассказал о плане Зеленского по «расправе» над Донбассом

https://static.news.ru/photo/e909ba1e-c261-11eb-9eb1-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о намерении президента Владимира Зеленского развязать войну в Донбассе. «Расправиться» с регионом весной должны были неонацисты, отметил политик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Азаров пояснил , что в тот период Украина на линии разграничения сосредоточила ударную группировку. Она состояла из 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, ракетных систем и других вооружений.

То есть Генштаб... Ну Генштаб Украины не из дураков же состоит. Учитывая всю разведывательную информацию, предусмотрел нанесение трёх рассекающих ударов, причём в очень короткое время, чтобы Россия не успела оказать помощь. Выйти на границу, а далее заявить на весь мир, что вот мы, так сказать, восстановили территориальную целостность Украины. Вот такой план был, — подчеркнул Азаров.

Он добавил, что Москва смогла «остудить горячие головы» в Киеве. Этому способствовали военные учения на юге и западе России.

Те манёвры, которые Российская Федерация провела, особенно с высадкой десанта, причём крупных достаточно сил, отрезвило их. <...> Последовал откат назад, — указал Азаров.

Ранее стало известно, что Николай Азаров назвал «фантазиями» заявление первого украинского президента Леонида Кравчука об условии восстановления отношений с Россией. Кравчук уже давно «живёт в другой реальности», отметил он. Азаров считает, что Украине удаётся уклоняться от выполнения Минских соглашений благодаря «нейтральной» позиции Франции и Германии.