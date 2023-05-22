Автомобиль протаранил военный патруль Израиля, есть пострадавшие Злоумышленники протаранили израильский патруль на Западном берегу, один военный пострадал

Фото: Wajed Nobani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неизвестные на автомобиле протаранили военный патруль Армии обороны Израиля. Инцидент произошел на Западном берегу реки Иордан близ населенного пункта Хувара. В результате пострадал один военнослужащий. Об этом собщает армейская пресс-служба.

Во время рутинных мероприятий Армии обороны Израиля в районе поселка Хувара автомобиль на скорости направился в сторону военнослужащего Армии обороны Израиля и протаранил его. Еще один военнослужащий, находившийся в этом районе, открыл огонь по машине, которая скрылась с места происшествия, — говорится в сообщении.

Пострадавший получил легкие повреждения и был госпитализирован.

В настоящее время израильские военнослужащие прочесывают местность в поисках нападавших.

3 мая стало известно, что Израиль достиг соглашения с палестинскими радикалами о прекращении огня в секторе Газа. Этого удалось достичь при посредничестве Египта, Катара и ООН.

При этом накануне армия Израиля сообщала о ракетном обстреле своей территории, произведенном палестинскими радикалами из сектора Газа. В ответ израильские военные нанесли удары по сектору.