Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы Profil: Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы

Австрия заморозила недвижимость депутата Госдумы Андрея Горохова в Вене и Каринтиии в связи с санкциями против России. С таким утверждением выступили журнал Profil и телерадиокорпорация ORF. По данным СМИ, российский парламентарий владеет резиденцией на окраине Вены и пентхаусом на озере Вертерзее.

В своих утверждениях медиа ссылаются, в частности, на парламентские запросы депутата от праволиберальной партии NEOS Стефани Криспер. Сам Горохов просьбу Profil и ORF о комментарии оставил без ответа.

Андрей Горохов является одним из 351 депутата ГД РФ, которые проголосовали за признание Донецкой и Луганской народных республик.

На сайте Госдумы опубликована декларация Горохова, согласно которой он владеет в Австрии жилым домом площадью 352 квадратных метра и половиной квартиры площадью 217,5 квадратных метра.

Ранее сообщалось, что палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, против выступили восемь. Согласно тексту документа, президент США Джо Байден должен принять «все предусмотренные конституцией шаги», чтобы арестовать и изъять находящиеся в юрисдикции Штатов активы иностранцев, «чьи средства получены частично путём коррупции». Речь идёт, в числе прочего, об активах иностранцев, полученных их владельцами благодаря поддержке властей РФ.