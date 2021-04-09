Австрия хочет самостоятельно зарегистрировать вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/f0f5ab58-9975-11eb-9e0d-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Matthey,/www.imago-images.de/Global Look Press

Австрия рассматривает способ самостоятельной регистрации вакцины «Спутник V». Но страна всё же рассчитывает на быстрый допуск Европейским агентством лекарственных средств российской вакцины против коронавируса.

Австрийское правительство считает, что получение регистрации EMA стало бы наилучшим вариантом для Вены, но в крайнем случае власти страны готовы на самостоятельную регистрацию препарата, сообщает ТАСС. Медицинские эксперты уже прорабатывали этот вопрос.

Австрийский канцлер Себастьян Курц исходит в своём решении из того, что стране нужна российская вакцина и она «хочет получить этот препарат». И на данной стадии Австрия находится перед заключением контракта с Россией.

На днях Себастьян Курц вслух допустил регистрацию российской вакцины в обход Евросоюза. Такое будет возможно, если EMA затянет вопрос с одобрением препарата.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Австрии Александер Ван дер Беллен получил первую дозу вакцины от коронавируса. Ван дер Беллен сообщил о хорошем самочувствии после манипуляции, отметив, что иммунизация обеспечивает безопасность.