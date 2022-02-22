Австралия ввела санкции против России после признания ДНР и ЛНР

Власти Австралии объявили о введении экономических санкций в отношении России после признания ею независимости Донецкой и Луганской народных республик, сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Скотт Моррисон. По его словам, санкции также коснутся восьми россиян и банков, связанных с военной промышленностью, передаёт ТАСС.

Вместе со своими партнёрами и союзниками Австралия объявляет ряд экономических санкций в отношении России. Австралия также введёт адресные санкции в отношении восьми россиян, которым будет запрещен въезд в Австралию и запрещены любые финансовые операции, связанные с австралийскими структурами и организациями, — сказал он.

Моррисон добавил, что ограничения также будут наложены на деятельность одного государственного банка России и банков, связанных с оборонной и военной промышленностью.

Он пояснил, что правительство немедленно начнёт вводить санкции в отношении восьми членов Совета безопасности России. По его словам, позднее этот список пополнится, в него ещё включат «широкий круг лиц и организаций, имеющих стратегическое и экономическое значение для России».

О введении экономических санкций против России после её решения признать независимость ДНР и ЛНР ранее объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, санкции против России будут действовать до тех пор, пока не восстановится территориальная целостность Украины.