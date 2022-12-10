Австралия внесла в санкционные списки ряд россиян и полицию нравов Ирана

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Сидней, Австралия

Власти Австралии ввели санкции в отношении семерых граждан России и полиции нравов Ирана. Канберра считает их причастными к нарушениям прав человека, сообщается на сайте главы МИД Австралии Пенни Вонг.

Имена россиян, включенных в санкционные списки, не называются. В сообщении указывается, что речь идет о лицах, которые имеют отношение к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

Что касается Ирана, то санкции Австралии распространяются не только на полицию нравов страны, но также на Силы сопротивления «Басидж» (добровольческое ополчение, которое входит в состав Корпуса стражей исламской революции), шестерых граждан, принимавших участие в подавлении протестов после смерти студентки Махсы Амини. Кроме того, ограничения введены против еще троих иранцев и одной компании, которых Канберра обвиняет в поставках России беспилотников.

Накануне власти США объявили о введении санкций в отношении более чем 40 физических и юридических лиц из девяти стран мира, в том числе России, за «причастность к коррупции и нарушениям прав человека». Кроме того, под ограничения попали ВКС РФ. Посольство России в Вашингтоне назвало новые рестрикции «рекламной кампанией» американской администрации и обвинили Белый дом во «вмешательстве во внутренние дела суверенных государств».