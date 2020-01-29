https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники Института инфекционных заболеваний и иммунологии в Мельбурне создали копию коронавируса 2019-nCoV, вспышку которого зафиксировали в Китае.

С помощью копии эксперты надеются быстрее создать вакцину, которая спасёт человечество от новой болезни. Позже Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проинформируют о результатах этой работы, передаёт «Интерфакс».

К 29 января количество заболевших вызванной китайским коронавирусом инфекцией достигло 6 тысяч человек. Подавляющее большинство случаев приходится на КНР. 132 человека к настоящему моменту скончались.

Как писал NEWS.ru, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов сообщил, что число заболевших новой коронавирусной инфекцией будет расти ещё около двух недель. В то же время россиянам нужно быть готовыми к тому, что вирус придёт и в нашу страну.