Австралийский телеканал прервал эфир из-за спора об Украине Телеканал Sky News Австралия прервал эфир из-за усомнившейся в победе ВСУ политика Сторер

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Ведущие австралийского телеканала Sky News приостановили эфир во время обсуждения конфликта на Украине. Это произошло после того, как национальный директор лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер усомнилась в успехах ВСУ.

Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки, — заявила Лиз Сторер.

Она также отметила, что конфликт был бы уже давно завершен, если бы не вмешательство США. В ответ на это телеведущие стали иронизировать над ее позицией. Впрочем, женщину это не смутило. Она продолжила критику украинских властей, назвав Владимира Зеленского «пешкой в игре больших политиков». После этих слов ведущие неожиданно прервали эфир.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия продвигается вперед, несмотря на попытки ВСУ закрепиться на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинских военных не останавливают даже большие потери.

Кроме того, Пушилин сообщил, что российские силы в Артемовске на основных участках продвигаются вперед, но говорить об оперативном окружении вооруженных сил Украины пока рано. По его словам, бои идут на окраинах города — непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские подразделения.