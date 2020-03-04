В Австралии медики выявили третий случай передачи коронавируса от человека к человеку. В стране известно о более чем 40 случаях заражения COVID-19. Большинство инфицированных — пассажиры корабля Diamond Princess.
На фоне распространения вируса нового типа по миру некоторых местных жителей охватила паника. В соцсетях появились видео, на которых запечатлены скупающие товары первой необходимости люди. Из-за этого крупные магазины ввели строгий лимит на покупку туалетной бумаги. В компании Woolworths заявили, что в одни руки будут продавать не более четырёх упаковок бумаги, пишет Reuters.
Представители Costco сообщили, что каждый покупатель сможет приобрести лишь одну упаковку. Кроме того, компания ввела ограничения на покупку молока, яиц, риса, дезинфицирующих средств и мыльных продуктов.
Как писал NEWS.ru, в Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина. Он скончался в больнице города Перт, куда был доставлен с круизного корабля Diamond Princess.