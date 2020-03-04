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В Австралии медики выявили третий случай передачи коронавируса от человека к человеку. В стране известно о более чем 40 случаях заражения COVID-19. Большинство инфицированных — пассажиры корабля Diamond Princess.

На фоне распространения вируса нового типа по миру некоторых местных жителей охватила паника. В соцсетях появились видео, на которых запечатлены скупающие товары первой необходимости люди. Из-за этого крупные магазины ввели строгий лимит на покупку туалетной бумаги. В компании Woolworths заявили, что в одни руки будут продавать не более четырёх упаковок бумаги, пишет Reuters.

Seriously WTF Australia? Panic buying of toilet paper at Woolies pic.twitter.com/VyYnct4rAV — Andrew Backhouse (@Andytwit123) March 4, 2020

Представители Costco сообщили, что каждый покупатель сможет приобрести лишь одну упаковку. Кроме того, компания ввела ограничения на покупку молока, яиц, риса, дезинфицирующих средств и мыльных продуктов.

Как писал NEWS.ru, в Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина. Он скончался в больнице города Перт, куда был доставлен с круизного корабля Diamond Princess.