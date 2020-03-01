Возможная полномасштабная война Турции с Сирией станет капканом для страны и её президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявили в турецкой партии Vatan («Родина»).

Мы предупреждаем — Турцию толкают в капкан. Вместе с Турцией втягивают в капкан и нашего президента. Эту ловушку создали администрации США и Израиля, — цитирует РИА Новости решение ЦИК партии....