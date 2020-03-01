Эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess 78-летний австралиец умер от коронавирусной инфекции. Он стал первой жертвой недуга в стране.
Смерть наступила в больнице города Перт, где мужчина находился на карантине,
Заражённой коронавирусом оказалась и супруга покойного. Пока она пребывает в стабильном состоянии.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американский штат Вашингтон переведён в режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Причиной послужила первая смерть от пневмонии нового типа. С этого момента госучреждения штата могут использовать все государственные ресурсы, необходимые для реагирования на вспышку инфекции.
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