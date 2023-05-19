Австралийца освободили после семи лет плена в Африке Австралия сообщила об освобождении гражданина, похищенного семь лет назад в Буркина-Фасо

Фото: Meissner/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Австралийца Кеннета Эллиота освободили после семилетнего плена в Африке. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, ее слова приводит ТАСС. Мужчина был похищен в Буркина-Фасо боевиками организации «Аль-Каида» (признана террористической организацией, запрещена в РФ).

[Эллиот] был освобожден после более чем семилетнего пребывания в плену в Западной Африке. Он жив и здоров, уже воссоединился со своей женой и детьми, — сказала Вонг.

Она также добавила, что дипломаты все эти годы работали над освобождением соотечественника и оказывали поддержку его семье.

Вонг подчеркнула, что 88-летний Эллиот и его семья отказались давать какие-либо комментарии относительно происходящего.

Хирург Кеннет Эллиот с 1972 года вместе со своей женой Джослин руководил клиникой на 120 коек в городе Джибо на севере Буркина-Фасо. В января 2016 года супруги были взяты в заложники напавшими на клинику боевиками. Позднее женщину отпустили на свободу и она вернулась в Австралию. Мужчина же оставался в плену до мая 2022 года.

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