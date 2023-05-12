В Москве похитили жену экс-заместителя министра обороны Колмакова Baza: в Москве похитили жену экс-заместителя министра обороны Колмакова

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Telegram-канал Baza сообщает, что в Москве похитили жену бывшего первого замминистра обороны и командующего ВДВ Александра Колмакова. По информации канала, к этому могут быть причастны телефонные мошенники.

Baza пишет, что о пропаже женщины стало известно 10 мая, последний раз Колмаков, руководящий на данный момент Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) видел утром того же дня, когда она ушла на работу. Вечером бывшему первому замминистра обороны позвонил человек, потребовавший выкуп в миллион рублей.

19 апреля сообщалось о похищении матери помощницы сенатора Совета Федерации от Оренбургской области Андрея Шевченко. Ее дочь узнала о пропаже 76-летней матери 18 апреля, когда ей принялись настойчиво звонить с 15 номеров. По данным Telegram-канала Baza, когда помощница взяла трубку, агрессивно настроенный мужчина на том конце провода потребовал за освобождение пенсионерки два миллиона рублей.

Позже женщину нашли живой в одной из гостиниц в Твери. Выяснилось, что мошенники путем обмана уговорили 76-летнюю пенсионерку уехать с ними из дома. После этого они лишили ее возможности общаться с родными и близкими, у которых потребовали выкуп.