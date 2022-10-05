Авианосец США «Рональд Рейган» вернется в Японское море Атомный авианосец США «Рональд Рейган» вернется в Японское море из-за ракетных пусков КНДР

Фото: Petty Officer 1st Class Ian Cott/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец США «Рональд Рейган»

Атомный авианосец США «Рональд Рейган» будет передислоцирован в Японское море, в воды к востоку от Южной Кореи, на фоне пусков КНДР баллистических ракет средней дальности, передает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейскую армию. До этого корабль принимал участие в военно-морских учениях совместно с ВМС Японии и Южной Кореи.

Американский авианосец с ядерной установкой будет передислоцирован в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям Северной Кореи, — говорится в публикации.

По сообщению агентства, для американского авианосца очень необычно столь быстрое перемещение на такие расстояния.

Ранее японские власти сообщили о запуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии в направлении Хоккайдо и префектуры Аомори. Правительство призвало жителей северных районов эвакуироваться внутрь зданий или под землю.

Это пятый пуск ракеты со стороны КНДР за последние 10 дней. Только за прошлую неделю Северная Корея произвела четыре запуска. Они проводятся на фоне крупнейших за пять лет совместных учений США и Южной Кореи.