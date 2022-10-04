КНДР запустила ракету над Японией

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Власти Японии сообщили о запуске Северной Кореей очередной баллистической ракеты. Она пролетела на территорией Японии в направлении Хоккайдо и префектуры Аомори, сообщает NHK.

О появлении ракеты сообщила система предупреждения J-Alert. Власти призвали жителей северных районов страны эвакуироваться внутрь зданий или под землю. На данный момент японская береговая охрана предупредила, что ракета уже упала. Место падения ракеты на уточняется.

Это пятый пуск ракеты со стороны КНДР за прошедшие 10 дней. Только за прошлую неделю Северная Корея произвела четыре пуска ракет. Запуски ракет проводятся на фоне крупнейших за пять лет совместных учений США и Южной Кореи.

Япония на фоне запусков ракет со стороны Северной Кореи провела учения по эвакуации для подготовки к возможным ракетным обстрелам. Они проходили в городе Уодзу, суть сводилась к экстренной эвакуации населения.

Ранее Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря после приезда вице-президента США Камалы Харрис в демилитаризованную зону между двумя Кореями. За год Северная Корея запустила уже 20 ракет в сторону Японского моря.