КНДР запустила ракету в сторону Японского моря после приезда Камалы Харрис

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Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. Подобный пуск является уже третьим за день. Авторы публикации отмечают, что это произошло после приезда вице-президента США Камалы Харрис в демилитаризованную зону между двумя Кореями.

Объединенный комитет начальников штабов объявил о запуске через несколько часов после того, как вице-президент США Камала Харрис завершила однодневный визит в Южную Корею, во время которого она встретилась с президентом Юн Сок Елем и совершила поездку по Демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, — говорится в сообщении южнокорейских военных.

Отмечается, что за год Северная Корея запустила уже 20 ракет в сторону Японского моря. Сами корейские политики данную информацию никак не комментируют.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Накануне военные Южной Кореи сообщили о некоторой активности КНДР в районе порта Синпхо на востоке Корейского полуострова, что указывало на возможную подготовку к запуску баллистической ракеты.

Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что пуск баллистической ракеты КНДР не представлял непосредственной угрозы США и их союзникам. Однако это свидетельствует о «дестабилизирующем воздействии» военной программы Пхеньяна.