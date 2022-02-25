Авиакомпания LOT сообщила о приостановке полётов в Москву и Петербург

Польская авиакомпания LOT объявила о приостановке полётов своих бортов в Москву и Санкт-Петербург. Ограничение начало действовать с 17:00 по столичному времени, пишет ТАСС.

Уточняется, что поводом для такого решения стало обострение ситуации вокруг Украины и военная операция России в этой стране. Лайнерам, которые выполняют транзитные рейсы через российские города, предложат альтернативные маршруты.

Кроме того, как сообщал пресс-секретарь кабмина страны Петр Мюллер, страна также закроет воздушное пространство для российских самолётов. Запрет для российских авиакомпаний на полёты начнёт действовать с полуночи 26 февраля. До этого пассажирские рейсы по маршруту Варшава — Москва осуществлялись несколько раз в день.

Утром 25 февраля роcсийская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила пассажиров об отмене рейса SU2578 Москва — Лондон. Как сообщил авиаперевозчик, решение было принято в cвязи с ограничениями, введёнными британскими влаcтями.