АТОР предложила восстановить выездной туризм в условиях пандемии

Восстановить международный выездной туризм в текущих условиях пандемии коронавируса предложила Ассоциация туроператоров России ( АТОР). С такой инициативой она обратилась во Всемирную туристическую организацию при ООН (UNWTO) и туристическим объединениям стран Европы и Азии. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В АТОР отмечают , что ковидный кризис, несмотря на прилагаемые усилия, не закончился и пандемия продолжается. Кроме того, заявления Всемирной организации здравоохранения позволяют предполагать, что коронавирус останется с человечеством надолго.

АТОР предлагает признать этот факт и приступить к восстановлению взаимных туристических поездок, не дожидаясь окончания пандемии. По мнению представителей ассоциации, следует выработать общие правила и стандарты работы индустрии.

Если же с этим вопросом продолжится промедление, то кризис отрасли только усугубится в общемировом масштабе, убеждены в АТОР.

Ранее стало известно, что массовый отдых россиян на курортах Египта оказался под угрозой из-за проблем с чартерными перелётами в африканскую страну: из девяти перевозчиков разрешение на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх получил только один.