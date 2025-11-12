«Атмосфера страха»: сенатор многозначно описал поездку Зеленского в Херсон Сенатор Кастюкевич: совещание Зеленского в Херсоне прошло в атмосфере страха

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон сопровождался атмосферой страха и напряженности, заявил в беседе с РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, даже на опубликованных фотографиях и видеозаписях заметно, что политик испытывал опасения во время пребывания в городе.

Поездка Зеленского в Херсон прошла в атмосфере страха. Даже по выложенным фото и видео видно невооруженным глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно, — отметил Кастюкевич.

При этом, по словам сенатора, Зеленский демонстрирует пренебрежительное отношение к местным жителям, поскольку его интересует исключительно контроль над территорией. Парламентарий напомнил, что население Херсонской области уже сделало свой выбор в 2022 году, приняв решение о вхождении в состав Российской Федерации в полном соответствии с международными нормами.

Несмотря на продолжающуюся оккупацию города Вооруженными силами Украины, Херсон остается русским городом. Кастюкевич обратил внимание, что он исторически и культурно связан с Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел рабочее совещание с представителями военного командования в Херсоне. Он также разместил в социальных сетях фото- и видеоматериалы, снятые на фоне городской стелы.