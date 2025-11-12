Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
12 ноября 2025 в 03:19

«Атмосфера страха»: сенатор многозначно описал поездку Зеленского в Херсон

Сенатор Кастюкевич: совещание Зеленского в Херсоне прошло в атмосфере страха

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Херсон сопровождался атмосферой страха и напряженности, заявил в беседе с РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, даже на опубликованных фотографиях и видеозаписях заметно, что политик испытывал опасения во время пребывания в городе.

Поездка Зеленского в Херсон прошла в атмосфере страха. Даже по выложенным фото и видео видно невооруженным глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно, — отметил Кастюкевич.

При этом, по словам сенатора, Зеленский демонстрирует пренебрежительное отношение к местным жителям, поскольку его интересует исключительно контроль над территорией. Парламентарий напомнил, что население Херсонской области уже сделало свой выбор в 2022 году, приняв решение о вхождении в состав Российской Федерации в полном соответствии с международными нормами.

Несмотря на продолжающуюся оккупацию города Вооруженными силами Украины, Херсон остается русским городом. Кастюкевич обратил внимание, что он исторически и культурно связан с Россией.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел рабочее совещание с представителями военного командования в Херсоне. Он также разместил в социальных сетях фото- и видеоматериалы, снятые на фоне городской стелы.

Владимир Зеленский
Херсон
страх
сенаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что испортит впечатление при видеозвонке
«Атмосфера страха»: сенатор многозначно описал поездку Зеленского в Херсон
Война Трампа с мэром Нью-Йорка: город на грани беспорядков, что дальше
«Это, конечно, перл»: Пушков высмеял МИД Эстонии за «угрозу» от России
Беспилотники попытались атаковать территорию Москвы
«Это шапито дешевое»: Губерниев осудил увольнение Станковича из «Спартака»
«Снаряд с гвоздями»: появились детали инцидента с ребенком в Подмосковье
Порошенко объявил войну Зеленскому и позвал на помощь НАТО: что дальше
Два российских аэропорта внезапно закрылись для самолетов
Звезда фильма «Брюс Всемогущий» умерла в хосписе
Центробанк принимает новые меры для защиты россиян от мошенников
Почему турецкий самолет С-130 разбился в Грузии: самые реальные причины
Гороскоп 12 ноября: кому нельзя за руль и зачем искать общее дело для семьи
Названы две версии крушения турецкого военного самолета в Грузии
Раскрыта предварительная причина обрушения «Снежкома» в Красногорске
«Я всегда буду рядом»: история любви Медведевой и танцора Гайнутдинова
Отставка правительства Украины: главное условие, когда произойдет
Взрыв в подмосковном Красногорске: пострадал ребенок, что известно
«Между молотом и наковальней»: Европа готовится к противостоянию с РФ
В Подмосковье ребенок потянулся за деньгами и получил страшную травму
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.