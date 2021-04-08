AТ: указ Зеленского о «деоккупации» Крыма — объявление войны РФ

https://static.news.ru/photo/ad6cb594-987f-11eb-a73e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утверждение президентом Украины Владимиром Зеленским стратегии «деоккупации» Крыма можно расценивать как объявление войны России. Такое мнение высказывает журналист Пепе Эскобар в своей статье, опубликованной изданием Asia Times.

Он пояснил, что отторжение Крыма у России провозглашается официальной политикой Украины и в соответствии с ней на восток страны перебрасывается военная техника. Подписание Зеленским указа является вызовом РФ, что не соответствует заявлениям Киева о российской агрессии.

Именно это объявление войны де-факто, к которому Москва отнеслась очень серьёзно, побудило к развёртыванию дополнительных российских сил в Крыму и ближе к границе России с Донбассом, — отмечает Эскобар.

Автор также припомнил слова Зеленского о том, что вступление Украины в НАТО является единственный путём к прекращению войны в Донбассе, и заявление главы Пентагона Ллойда Остина о «непоколебимой поддержке США» суверенитета Украины. По словам Эскобара, это вполне соответствует утверждению Москвы о том, что украинский лидер подписал указ с разрешения Вашингтона.

Зеленский утвердил стратегию возвращения Крыма в конце марта. Она предусматривает меры дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.

Ранее NEWS.ru писал, что американский политолог Стивен Бланк порекомендовал Украине модернизировать ВВС для войны с Россией. Он добавил, что США могли бы снабжать Киев военной техникой и боеприпасами, чтобы «причинить настоящую боль» Москве как в стратегическом плане, так и в плане длительной пропагандистской войны.