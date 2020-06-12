AstraZeneca ведёт переговоры с РФ о поставках своей вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e20b77ce-ad9b-11ea-9224-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca ведёт переговоры с Россией, Японией, Бразилией и Китаем о поставках своей вакцины против коронавируса. Проведение третьей фазы её испытаний уже одобрили власти Великобритании.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу компании Паскаля Сорио. Он отметил, что его фирма к концу лета надеется окончательно выяснить, помогает ли вакцина. Стоимость препарата, по его словам, будет несколько долларов за дозу.



Ранее сообщалось, что министры здравоохранения Италии, Германии, Франции и Нидерландов подписали контракт с компанией AstraZeneca на производство 400 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что другая европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

С начала эпидемии в России выявлено 520 129 заболевших коронавирусной инфекцией, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались. В мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения.