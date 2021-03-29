Ассанж получил «доброе и личное» послание от папы римского

https://static.news.ru/photo/e1179d46-90cd-11eb-9912-96000091f725_660.jpg Фото: Tolga Akmen/ZUMAPRESS.com/GLobal Look Perss

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил личное послание от папы римского Франциска. Об этом сообщила гражданская жена и мать двух сыновей Ассанжа Стелла Моррис.

После тяжёлой ночи Джулиан этим утром получил доброе и личное послание от папы Франциска, которое было доставлено к двери его камеры тюремным священником. Наша семья хочет выразить благодарность многим католикам и другим христианам, выступающим за его освобождение, — написала она в Twitter.

Содержание послания не раскрывается.

Власти Швеции в 2010 году обвинили основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в изнасиловании, с 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора, власти которого пообещали ему политическое убежище. Однако в 2019 году эквадорские власти дали добро на арест Ассанжа, он был задержан британской полицией. Также США вменяют Ассанжу 17 эпизодов шпионажа и раскрытия секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремный срок до 175 лет, а также есть риск, что его приговорят к смертной казни.

4 января судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала американской стороне в экстрадиции Ассанжа. Адвокаты пытаются добиться освобождения журналиста под залог из-за проблем со здоровьем.

Как ранее передавал NEWS.ru, международная организация «Репортёры без границ» обратилась к британским властям с призывом немедленно освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в тюрьме Белмарш. Представители организации подчеркнули, что дело Ассанжа, по их мнению, носит политический характер, а также касается журналистики и проблем свободы слова.