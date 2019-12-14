https://static.news.ru/photo/21f3bbdc-1e52-11ea-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Джулиан Ассанж Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж даст испанскому суду показания в качестве потерпевшего по делу о прослушке для разведки США, которую вела охранявшая Ассанжа в посольстве фирма.

Очевидно то, что после получения таких показаний 20 декабря испанским правосудием от господина Ассанжа, выступающего в качестве жертвы предполагаемого шпионажа с участием разведывательных органов США, британское правосудие <…> должно будет задуматься о целесообразности экстрадиции господина Ассанжа, — передаёт слова адвоката Аитора Мартинеза РИА Новости.

В 2006 году Джулиан Ассанж основал WikiLeaks. Серверы сайта находились в Швеции. На ресурсе в больших объёмах публиковались сверхсекретные материалы о шпионских скандалах, коррупции в высших эшелонах власти, военных преступлениях и тайнах дипломатии разных стран. В США его объявили врагом государства.

В 2010 году власти Швеции обвинили основателя WikiLeaks в сексуальных домогательствах и изнасиловании. С июня 2012 года он скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Британский суд вынес постановление об аресте разоблачителя.

При этом Минюст США подготовил новые обвинения против Ассанжа. Основным свидетелем стал осуждённый мошенник Сигурдур Тордарсон, который ранее был информатором ФБР. Его приговорили к тюремному заключению за фабрикацию документов под именем Ассанжа, мошенничество и педофилию.

Как ранее писал NEWS.ru, актриса Памела Андерсон попросила вмешаться власти Австралии в дело Джулиана Ассанжа, однако премьер-министр страны Скотт Моррисон ответил отказом.