Артиллеристы ударили по технике ВСУ под Херсоном РИА Новости: российские артиллеристы нанесли удар по скоплению техники ВСУ под Херсоном

Фото: Министерство обороны РФ

В ночь на 25 марта российские артиллеристы уничтожили стоянку автомобильной техники украинской армии в районе населенного пункта Новорайск в Херсонской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, в результате погибли восемь военных ВСУ, были уничтожены пять единиц техники. Также в районе населенного пункта Белозерка ВС России уничтожили самоходную гаубицу «Гвоздика» с боекомплектом, вместе с которой были ликвидированы пятеро бойцов ВСУ. В Минобороны РФ пока не подтверждали данную информацию.

Потери противника составили: пять единиц автомобильной техники, восемь погибших военных ВСУ, 10 раненых, — сообщил собеседник агентства.

Ранее командир одного из подразделений ВС РФ с позывным Граф рассказал об обстрелах Каховской ГЭС украинскими снайперами. По словам российского военного, сейчас идет работа по выявлению точек, с которых идет стрельба, для дальнейшей ликвидации противника. Граф уточнил, что гидроэлектростанцию обстреливают с разных точек из крупнокалиберных снайперских винтовок, вероятно, западного образца.