Артемий Лебедев отреагировал на украинские санкции

Российский дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл против него санкции. Речь об указе, который подписал украинский лидер, где прописаны ограничения против физических лиц. По словам дизайнера, теперь он «может спать спокойно». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Зая, теперь я могу спать спокойно, — сыронизировал Лебедев.

Санкции включают блокировку активов в стране, а также предотвращение выведения капиталов за пределы Украины. Соответствующий указ был опубликован на сайте главы государства. В указе также поручается Министерству иностранных дел страны проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединённых Штатов Америки и других государств «о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер».

Ранее сообщалось, что администрации двух украинских поселений переименовали улицы, которые носили имя первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Речь идёт о населённых пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области. Известно, что улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу.