Аргентина начнёт закупки российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fdbfb4fa-358e-11eb-8f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Контракт, который предполагает закупку Аргентиной российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», подпишут до конца 2020 года, заявил президент страны Альберто Фернандес.

На этой неделе мы подписываем контракт с Россией, — отметил он.

По его словам, до конца года прививки получат 300 тысяч граждан. В январе и феврале вакцину получат по пять миллионов человек. Такое заявление он сделал в интервью радиостанции El Destape.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.

Ранее, как писал NEWS.ru, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе выступления на специальном заседании Генассамблеи организации о борьбе с COVID-19 рассказал, что вакцины коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие несколько недель или месяцев.