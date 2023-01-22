Аргентина и Бразилия решили создать единую валюту

Фото: Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аргентина и Бразилия намерены перейти единую валюту, пишет Financial Times. О начале подготовительной работы по ее созданию будет объявлено в ходе визита бразильского лидера Лулы да Силвы в Буэнос-Айрес, начавшегося 22 января.

Будет решение <...> начать изучение параметров, необходимых для единой валюты, которое включает в себя все: от финансовых вопросов до размера экономики и роли центральных банков, — сообщил изданию глава Минэкономики Аргентины Серхио Масса.

Предполагается, что новая валюта получит название sur. В настоящее время в Аргентине денежной единицей является песо, а в Бразилии — реал. Аргентинский министр отметил, что другие страны Латинской Америки смогут присоединиться к проекту, если у них возникнет такое желание.

Ранее экономист Александр Разуваев высказался за введение единой валюты в России, Белоруссии и Казахстане. По его мнению, это послужит объединению государств в экономическом плане.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что уровень интеграции России и Белоруссии пока недостаточен для введения единой валюты, такая возможность может возникнуть по мере дальнейшей интеграции. Он напомнил, что разница в экономическом развитии европейских стран периодически порождает проблемы, связанные с функционированием единой валюты.