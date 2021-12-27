Арестованный в Лондоне злоумышленник планировал убить британскую королеву

Задержанный за проникновение на территорию Виндзорского замка Джасвант Сингх Чайл заявлял о намерении убить королеву Великобритании Елизавету II. Подозреваемый загрузил видео с признанием в одну из соцсетей в 08:06 утра — за 24 минуты до того, как его арестовали на территории резиденции монарха — в 500 метрах от покоев королевы. Об этом сообщает газета The Sun.

Я попытаюсь убить Елизавету, главу королевской семьи. Это месть за тех, кто погиб в бойне в 1919 году, — говорит злоумышленник. — Это также месть за тех, кого убили, унижали и подвергали дискриминации из-за их расы, — приводит его слова издание.

Отмечается, что подозреваемый имел в виду амритсарскую бойню в 1919 году, в ходе которой произошёл расстрел демонстрации мирных жителей в Амритсаре в Северной Индии колониальными войсками Британской империи. Погибли 379 протестующих, было ранено около 1200 человек.

При этом Сингх Чайл сделал отсылку к фильму «Звёздные войны», назвав себя «индийским сикхом Дартом Джонсом».

Ранее сообщалось, что британская полиция арестовала вооружённого мужчину, который смог проникнуть на территорию Виндзорского замка, где королева Великобритании Елизавета II отмечала Рождество. Сообщалось, что мужчина вошёл на территорию, но не входил ни в какие здания, а после обыска у него был обнаружен aрбалет.