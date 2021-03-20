AP: при стрельбе в Техасе один человек погиб

https://static.news.ru/photo/3368b478-8993-11eb-88c3-96000091f725_660.jpg Фото: Mark Kaplan/dpa/Global Look Press

В Техасе неизвестный открыл огонь в ночном клубе. Погиб один человек, пять пострадали.

В ночном клубе в городе Даллас произошла стрельба. Инцидент случился из-за скандала, возникшего между посетителями заведения. Один человек погиб, пятеро госпитализированы, стрелявший скрылся с места происшествия, сообщает Associated Press.

Ранее стало известно, что в Атланте были совершены атаки на три массажных салона. Во всех большинство персонала составляли выходцы из Азии. Полиция устанавливает возможную связь между тремя атаками.

Общее число погибших при атаках на массажные салоны в Атланте достигло восьми человек. Об этом писал NEWS.ru.