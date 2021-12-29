AP: атомный авианосец США оставили в Средиземном море из-за Украины

Руководство Пентагона распорядилось оставить атомный авианосец USS Harry S. Truman в акватории Средиземного моря из-за ситуации вокруг Украины. Отменён приказ, согласно которому ударная группа из пяти кораблей ВМС США должна была направиться на Ближний Восток, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник в американском оборонном ведомстве.

Собеседник агентства уточнил , что приказ временно оставить военные корабли в акватории Средиземного моря отдал глава Пентагона Ллойд Остин. Решение принято из-за необходимости обеспечить «постоянное присутствие в Европе».

Это нужно, чтобы обеспечить поддержку союзникам и партнёрам США в регионе, — подчеркнул источник AP.

В настоящее время авианосная ударная группа находится между Италией и Грецией, вместо того чтобы совершать переход по Суэцкому каналу.

Ранее стало известно, что США могут ударить по российским войскам рядом с Украиной крылатыми ракетами «Томагавк», заявил американский военный эксперт Крис Осборн. Он считает, что урон от американского оружия в случае атаки будет огромным. Кроме того, по мнению Осборна, при необходимости вероятна десантная операция, поскольку Украина имеет выход к Чёрному морю — району, где часто действуют ВМС США.