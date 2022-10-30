Антонов ответил на обвинения США из-за приостановки «продуктовой сделки» Посол Антонов отверг обвинения США в обострении Россией мировой продовольственной проблемы

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Ложными назвал обвинения со стороны Вашингтона в адрес Москвы в обострении мировой продовольственной проблемы посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводит пресс-служба в Telegram-канале российского диппредставительства. По словам дипломата, несправедливо осуждать в случившемся Россию, причина заключается в безрассудных действиях Киева.

Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы <...>. В приостановке реализации сделки несправедливо осуждать Россию. Это произошло из-за безрассудных действий украинских властей, — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что Россия не может продолжать работу «в условиях атак и провокаций в отношении российских военных и торговых судов», задействованных в так называемой «черноморской инициативе».

Также Антонов ответил на заявления оппонентов, что своим отказом РФ провоцирует рост цен на продовольствие и голод в мире.

Что касается инсинуаций о «провоцировании» голода, хотели бы напомнить о наших неоднократных призывах направлять продуктовые грузы прежде всего нуждающимся странам. Однако вместо этого добрая половина всех сухогрузов в рамках зерновой схемы уходила в развитые государства. В то время как Сомали, Эфиопия, Йемен, Судан и Афганистан получали лишь около 3% агротоваров, — заявил посол.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти страны сожалеют о решении России приостановить участие в зерновой сделке. Американский чиновник призвал стороны поддерживать работу инициативы.

Россия 29 октября официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

Пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки, был подписан в конце июля в Стамбуле. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений.