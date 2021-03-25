Антигуа и Барбуда одобрили применение вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/750dded4-8e1c-11eb-b9bd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одобрили к применению в Антигуа и Барбуде, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Антигуа и Барбуды, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, таким образом, российский препарат одобрен в 57 странах с общим населением в более чем 1,5 млрд человек.

В РФПИ также отметили, что вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона договаривается с африканскими государствами о регистрации и поставках вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. В настоящее время её применение одобрено в десятках странах мира.