Анталия попала в «красную зону» из-за коронавируса

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Турецкий курортный город Анталия попал в «красную зону» из-за быстрого распространения коронавируса, рассказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

В период с 13 по 19 марта на 100 тысяч жителей города заболели 119 человек. Это требует присвоения для населённого пункта статуса «красной зоны», однако официально этого ещё не было сделано, передаёт Turizmgazetesi.

При этом с 6 по 12 февраля число заразившихся составило 95,16 человека на 100 тысяч жителей, а в первой половине марта — около 79 человек на 100 тысяч жителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в Турции ожидается всплеск внутреннего туризма во время национального праздника Рамадан: в этом году пост для мусульман продлится с 13 апреля по 12 мая, а день разговения, или Ураза-байрам, придётся на 13 мая. При этом местные гости являются незаменимым сегментом туристической отрасли страны, так как они обеспечивают большую часть загрузки отелей в период Рамадана. К тому же они более выгодны для отелей, поскольку бронируют не через турагентства, а напрямую.

С 15 марта в Турции вступило в силу новое правило для граждан всех стран. За 72 часа до прилёта в страну пассажиры должны заполнить электронную анкету, которая находится на сайте Минздрава. Затем её нужно распечатать либо скачать на мобильное устройство. Предъявить её будет необходимо в аэропорту вылета. Подчёркивается, что без анкеты пассажиру не позволят пройти на посадку.