РФ и Турция подписали соглашение о центре мониторинга в Карабахе

https://static.news.ru/photo/a64f2c3a-33ab-11eb-8363-fa163e074e61_660.jpg Фото: tcsavunma/facebook.com

Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соответствующее соглашение, заявили в Минобороны Турции.

В ведомстве добавили, что стороны продолжат сотрудничество для начала скорейшего функционирования созданного ведомства по Карабаху. При этом представители республики не привели деталей принятого документа.

Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и было подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования [совместного] центра, — говорится в сообщении на сайте Минобороны Турции.

TÃ¼rk-Rus Ortak Merkezi'nin kuruluÅ ve gÃ¶rev esaslarÄ±na iliÅkin teknik detaylara yÃ¶nelik gÃ¶rÃ¼Åmeler tamamlanmÄ±Å, mutabakat imzalanmÄ±ÅtÄ±r. Merkezin en kÄ±sa sÃ¼rede faaliyete geÃ§irilmesi iÃ§in gerekli Ã§alÄ±Åmalar sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmektedir. https://t.co/R8tka9SM7g — T.C. MillÃ® Savunma BakanlÄ±ÄÄ± (@tcsavunma) December 1, 2020

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азербайджан сумеет обеспечить сохранность христианских святынь в Нагорном Карабахе, заявил посол России в Баку Михаил Бочарников. Дипломат напомнил, что глава республики Ильхам Алиев дал гарантии сохранности и функционирования христианских святынь в Карабахе лично президенту РФ Владимиру Путину. Бочарников не сомневается в правдивости этих заверений, поскольку, по его словам, Азербайджан является многонациональным и многоконфессиональным государством.