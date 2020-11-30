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РФ и Турция подписали соглашение о центре мониторинга в Карабахе

10:48, 01 декабря 2020 39
Фото: tcsavunma/facebook.com

Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре по Нагорному Карабаху и подписали соответствующее соглашение, заявили в Минобороны Турции.

В ведомстве добавили, что стороны продолжат сотрудничество для начала скорейшего функционирования созданного ведомства по Карабаху. При этом представители республики не привели деталей принятого документа.

Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и было подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования [совместного] центра, — говорится в сообщении на сайте Минобороны Турции.

В ночь на 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азербайджан сумеет обеспечить сохранность христианских святынь в Нагорном Карабахе, заявил посол России в Баку Михаил Бочарников. Дипломат напомнил, что глава республики Ильхам Алиев дал гарантии сохранности и функционирования христианских святынь в Карабахе лично президенту РФ Владимиру Путину. Бочарников не сомневается в правдивости этих заверений, поскольку, по его словам, Азербайджан является многонациональным и многоконфессиональным государством.

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