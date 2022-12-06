Анкара: Азербайджан поддержал проект газового хаба в Турции Глава Минэнерго Турции: Азербайджан поддержал российский проект газового хаба

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Азербайджан и ряд других стран выразили поддержку проекту газового хаба в стране, предложенного Россией, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез телеканалу 24tv. Он добавил, что в конце недели он проведет встречу с азербайджанской делегацией в Стамбуле по этому вопросу. Отмечается, что главы России и Турции поручили детально и быстро проработать вопрос реализации проекта.

Президент Азербайджана Алиев выразил свою поддержку этому проекту. В конце недели их (азербайджанская) делегация будет моим гостем в Стамбуле, мы обсудим этот проект, — сказал Донмез.

В Турции считают, что она может стать не только страной — транзитером газа, но и страной, где формируется рынок.

Пробка из нефтяных танкеров образовалась у берегов Турции после вступления в силу ограничения цен на нефть из России, написала ранее газета Financial Times. Отмечается, что Анкара требует нового подтверждения страховки. Автор материала пояснил, что Запад отказался страховать суда, которые перевозят российскую нефть в обход принятых мер. Власти России при этом, по словам журналистов, пообещали, что экспорт российской нефти будет продолжен, даже если она будет отрезана от западных страховых рынков.