Мир

Ангела Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе

12:58, 03 апреля 2020
Ангела Меркель Ангела Меркель Фото: Clemens Bilan / Pool/Global Look Press

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель закончила режим самоизоляции и вернулась к работе в канцелярии после нескольких отрицательных результатов теста на наличие коронавируса.

Об этом со ссылкой на представителя Меркель сообщает Reuters.

Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться 22 марта, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста канцлера на COVID-19 оказался отрицательным. Повторный анализ также не выявил коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, последний тест Ангелы Меркель показал отрицательный результат.

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