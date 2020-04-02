Ангела Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе

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Правительство Украины на внеочередном заседании запретило вывозить за пределы страны гречку. Ограничения будут действовать до 1 июля.

В заявлении Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства уточняется, что в настоящее время ситуация на украинском рынке стабильна, а члены кабмина находятся в постоянном диалоге с производителями и ретейлерами....