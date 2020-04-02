Ангела Меркель вышла из самоизоляции и приступила к работе

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель закончила режим самоизоляции и вернулась к работе в канцелярии после нескольких отрицательных результатов теста на наличие коронавируса.
Об этом со ссылкой на представителя Меркель сообщает Reuters.
Ангеле Меркель пришлось самоизолироваться 22 марта, когда выяснилось, что она контактировала с заражённым коронавирусом медработником. Результат первого теста канцлера на COVID-19 оказался отрицательным. Повторный анализ также не выявил коронавируса.
Как ранее писал NEWS.ru, последний тест Ангелы Меркель показал отрицательный результат.
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