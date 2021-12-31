Экс-глава МВД Украины заявил об ужасном будущем страны

Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилёв рассказал, что страна оказалась в кризисной ситуации из-за действий правительства. В результате закрытия заводов, фабрик, хлебопекарен люди остаются без работы, а значит, без средств к существованию, что ведёт к недовольству населения и назреванию социального взрыва, добавил генерал-полковник в эфире телеканала UkrLife.

Люди остаются без зарплаты, без своего достатка. Мы останемся с возможностью отключения и отопления, и освещения, и так далее. Это всё может привести к такому коллапсу в стране, что я с ужасом думаю о том, что будет, — отметил политик.

Многие предприятия не могут выстоять без помощи государства, в частности компания «Укравтогаз», которая объявила о закрытии автомобильных газонаполнительных компрессорных станций из-за поднявшихся цен на энергоносители. Продажи сжатого газа в стране упали на 90% — он стал самым дорогим видом топлива.

Ранее эксперт по экономическим вопросам ЖКХ Кристина Ненно пояснила, что резкий рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства будет иметь самые негативные последствия для экономики Украины. По её словам, предприниматели уже предупредили, что не потянут столь высокие цены на газ и электричество, что также отразится на сельскохозяйственных компаниях, а значит, на росте стоимости их продукции для населения.