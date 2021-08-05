Аналитики из США рассказали о новых российских гиперзвуковых ракетах

Россия нацелена и дальше демонстрировать свои успехи в создании новых систем ракетного вооружения, сообщили аналитики из The National Interest.

По данным издания, российские власти вкладывают в разработку новых видов вооружения большие суммы. Многие плоды изысканий военных конструкторов уже приняты на вооружение после государственных испытаний. Среди них баллистическая ракета воздушного базирования «Кинжал» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».

Российское военное ведомство ведёт разработку и других типов гиперзвукового ракетного оружия разных видов базирования. Американский журнал со ссылкой на российских экспертов видит скорую перспективу создания новой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования с дальностью свыше 5 тысяч километров. Она сможет полностью реализовывать потенциал бомбардировочной авиации в условиях интенсивного воздействия на наземного противника. Данное оружие будет применяться на базе бомбардировщиков Ту-23М и Ту-160. В будущем возможно оснащение новым ракетным комплексом и перспективного бомбардировщика пятого поколения ПАК-ДА.

Ранее российский военный аналитик Виктор Литовкин рассказал о несостоятельности систем противоракетной обороны США против новой баллистической ракеты «Сармат». Испытания нового стратегического комплекса назначены на осень 2021 года. Ракетоноситель в состоянии донести на дальность 16 тысяч километров 15 боеголовок мощностью от 150 до 750 килотонн.