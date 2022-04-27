Аналитик рассказал, какие ещё страны могут лишиться российского газа Аналитик Демидов: Молдавия и Словакия могут лишиться российского газа

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Молдавия и Словакия могут лишиться российского газа вслед за Польшей и Болгарией, предположил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в разговоре с Lenta.ru. Поставки топлива в Словакию Россия может остановить из-за её жёсткой политики и поставок оружия на Украину, считает аналитик. При этом страна зависит от российского газа почти целиком.

Молдавия же рискует из-за очередного продления сроков по аудиту и ситуации в Приднестровье, объяснил Демидов.

В ноябре между «Газпромом» и Молдавией были сложности, и было принято решение о проведении аудита долга, который составляет приблизительно $709 млн, и «Молдовагаз» должна была найти независимого аудитора. Они до сих пор этого не могут сделать. Вполне возможно, что «Газпром» скажет, что «Молдовагаз» не выполняет условия контракта, который был заключён в ноябре, и вполне может быть, что перекроют Молдове газ и ещё ввиду того, что происходит в Приднестровье, — сказал он.

Эксперт добавил, что Россия в среднем поставляет в Словакию 5 млрд кубометров газа в год, а в Молдавию — 2,5 млрд.

«Газпром экспорт» ранее направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал прекращение поставок местью за санкции. По его словам, этот шаг может расцениваться как атака на Варшаву в ответ на представленный санкционный список российских олигархов и предприятий.