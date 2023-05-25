Американскую Mondelez на Украине объявили «спонсором войны»

Фото: Bruno Fahy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американского производителя кондитерских изделий Mondelez International внесли в список «спонсоров войны» Национального агентства Украины по предотвращению коррупции, передает ТАСС со ссылкой на представителей НАПК. По информации агентства, компанию внесли в список, так как она сохраняет свои активы в России. В НАПК уточнили, что неоднократно обращались к руководству холдинга с просьбой уйти с российского рынка.

НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя «Мишка Барни», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На Украине заявили, что интересы американской компании в России представляет ООО «Мондэлис Русь», которая владеет тремя заводами на территории РФ. Отмечается, что холдинг отреагировал на просьбу НАПК формально, заявив, что приостановлены инвестиции и рекламные компании. Mondelez International владеет торговыми марками Oreo, Milka, Picnic, TUC и Alpen Gold.

Ранее издание The Bell (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) сообщило, что президент России Владимир Путин одобрил сделку по продаже контрольного пакета акций «Яндекса». По данным издания, кандидатов на покупку с президентом согласовывал советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин. В списке возможных покупателей называют главу «Интерроса» Владимира Потанина, совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, предпринимателя Алексея Мордашова и банк ВТБ.