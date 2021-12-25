Американцы назвали сроки взятия Киева при конфликте РФ и Украины

В случае возникновения гипотетического военного конфликта между РФ и Украиной, российские танки войдут в Киев менее чем через сутки. Такие сроки взятия украинской столицы назвали авторы издания American Thinker.

По мнению авторов издания, расширение НАТО на восток было ошибочным и именно это привело к возникновению нынешней напряжённой ситуации. В издании полагают, что боевые действия возможны при попытке Альянса включить в свой состав Украину.

В случае военного конфликта российские танки войдут в Киев менее чем через сутки, — предположили авторы.

В журнале отмечают, что для России начало такого конфликта не сопряжено с какими-либо крупными рисками ни в военном, ни в политическом, ни в экономическом плане.

Российская армия заметно превосходит вооружённые силы Украины, а президент США Джо Байден уже заявил, что НАТО не станет вмешиваться в возможный конфликт Москвы и Киева. Что касается политических последствий, тут дело ограничится осуждением, считают авторы. Также Запад не сможет дать отпор Москве и в экономическом плане.

В экономическом отношении демократические страны вряд ли поддержат новые антироссийские санкции. Они бы выступили против этой идеи, так как ограничения несомненно усугубили бы нынешний экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, и вызвали бы кризис, который бы ударил по их собственным экономикам, — резюмирует издание.

В последние недели СМИ на Западе регулярно сообщают о подготовке российского вторжения на Украину. Причиной стали публикации данных разведки, что близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск в страну.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Он высказался и по поводу сообщений о том, что Россия собирается напасть на Украину, назвав подобные материалы пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.