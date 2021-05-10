Американский военный корабль зашёл в порт Одессы

https://static.news.ru/photo/b8a29060-b174-11eb-a78a-96000091f725_660.jpg Фото: Wang Ying/Xinhua/GLOBAL LOOK PRESS

Американский фрегат USCGC Hamilton заметили в одесском порту. Об этом сообщило местное издание «Думская». Корабль пришвартовался к причалу Морского вокзала в 08:30

Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton сегодня утром зашёл в Одессу, — говорится в сообщении.

Ранее американские моряки совместно с украинской стороной провели учения в Чёрном море против условного российского противника. В ходе них украинские пограничники смоделировали опасные манёвры двух кораблей ВМФ России и их требования покинуть зону учений. По легенде российские военные моряки не отвечали на призывы к связи.

Ранее прибалтийское агентство Delfi со ссылкой на пресс-службу эстонских Сил обороны сообщило, что около 800 американских военнослужащих и британские солдаты десантировались в Эстонии в ночь на 8 мая. Высадка десанта прошла на аэродром в местечке Нурмси Ярваского уезда в рамках военных учений Swift Response 21. На парашютах выбрасывалась также военная техника и оборудование.