https://static.news.ru/photo/5ae78258-54b1-11ea-a41b-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Ghaith Alsayed/ТАСС

Отставной офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер назвал полным провалом наступление боевиков на позиции сирийских войск в Идлибе, несмотря на активное участие турецких вооружённых сил. Он считает, что иного варианта и не предвиделось.

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) при участии турецких войск совершили нападение на сирийскую армию, которое было обречено с самого начала, — цитирует «Военное обозрение» Риттера.

Он пояснил, что боевики при поддержке турецкой артиллерии захватили несколько позиций сирийской армии у поселения Найраб, но были отброшены в результате авиаударов российских ВВС. Турецкие войска при этом впервые открыто сражались плечом к плечу с боевиками. По мнению военного эксперта, взятие Найраба должно было стать прелюдией к массированному наступлению Анкары, которому помешали только российские ВВС.

Пока российские самолёты действуют в Идлибе, ни одна наступательная операция против сирийской армии не имеет шансов на успех, — подчеркнул Риттер.

Как писал NEWS.ru, Эрдоган сообщил, что его страна готова к применению всей боевой мощи в случае проведения в сирийском Идлибе военной операции. 19 февраля он заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Москвой по ситуации в Идлибе. По его словам, турецкие военные готовы начать военную операцию, это является «вопросом времени». Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын отметил, что переговоры Москвы и Анкары по Идлибу не принесли каких-либо результатов, удовлетворяющих Анкару.