Американский эксперт заявил, что РФ стремится к миру в Европе

Координатор американской Объединённой национальной антивоенной коалиции Джо Ломбардо заявил, что проект взаимных гарантий безопасности в Европе, который предложила Москва, показал, кто на самом деле стремится к миру. При этом эксперт выразил сомнение, что документ удержит Вашингтон от продолжения агрессии, сообщает РИА Новости.

Я думаю, что это важно, что Россия выступила с таким предложением, однако я не думаю, что оно остановит США и НАТО в их агрессивных действиях в отношении России и других стран. Американский империализм имеет свою динамику и направлен против любой страны, где не доминируют США, — пояснил Ломбардо.

Он добавил, что Вашингтону выгодна напряжённость вокруг Украины, он её создал и вряд ли станет снижать.

Такая напряжённость подпитывает американский военно-промышленный комплекс, который составляет важную часть экономики США, — считает эксперт.

Российскую инициативу Ломбардо назвал хорошей в тактическом плане, поскольку она покажет всем, что «одна сторона хочет мира, а другая — агрессор».

Однако из-за контролируемых корпоративных медиа, большинство людей в США никогда не услышат об этом предложении, — уверен пацифист.

Ранее стало известно, что Вашингтон уже на следующей неделе намерен ответить на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В администрации президента Джо Байдена считают полезными некоторые из предложений Кремля. Однако ещё часть предложений выглядит неприемлемыми, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.