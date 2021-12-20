Названа сумма денежной помощи США для Украины с 2014 года

В 2021 году Соединённые Штаты выделили Украине на укрепление обороноспособности более $450 миллионов в денежном эквиваленте. С 2014 года общий объём помощи для Киева превысил $2,5 миллиарда, заявила изданию «Общественное» временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин. Дипломат также отметила, что Вашингтон не намерен прекращать усиление граничащих с Украиной стран НАТО, даже несмотря на негативную реакцию со стороны Москвы.

Переданные суммы и значительный объём непосредственной военной помощи свидетельствуют о намерениях Вашингтона и дальше защищать Киев от «агрессивных действий» со стороны Москвы. Если Россия предпримет неприемлемые действия против Украины, то мы также будем поставлять на Украину больше оборудования и оружия, — сообщила Квин.

Американский дипломат добавила, что в США «считают безответственным угрожать Украине скоплением войск на её границе».

В понедельник, 20 декабря, Россия обнародовала проекты соглашений с США и НАТО по гарантиям безопасности и призвала в кратчайшие сроки начать их предметное обсуждение. Среди требований — отзыв решения саммита Североатлантического альянса 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО.

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселёв призвал западные гоcударства не создавать угроз для России, поскольку в противном случае они превратятся в «радиоактивный пепел».