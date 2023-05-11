Британские журналисты обвинили Россию в «призрачной торговле» FT: при транзите через Россию исчезли товары Евросоюза двойного назначения на $1 млрд

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB / Global Look Press

Журналисты британской газеты Financial Times Крис Кук, Федерика Кокко и Макс Седдон заявили о пропаже товаров из Евросоюза на общую сумму более $1 млрд во время транспортировки через Россию. В статье издания отмечается, что грузы предназначались Казахстану, Киргизии и Армении. В материале назвали ситуацию «призрачной торговлей».

Экспорт товаров из ЕС на сумму более 1 миллиарда долларов, на которые распространяются санкции, исчез в пути к экономическим партнерам России, — сказано в публикации.

Среди товаров значатся запчасти для самолетов, оптическое оборудование и газовые турбины. По информации журналистов, лишь половина из них дошла до пунктов назначения.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов рассказал, что официальное перекрытие параллельного импорта Казахстаном создаст для России экономические проблемы, в том числе приведет к росту инфляции. Эксперт отметил, что импорт товаров на российский рынок в том числе перестанет быть прозрачным, а цены на зарубежную технику заметно вырастут. По словам Адамидова, в случае если стоимость поднимется в два раза, россияне откажутся от западной продукции и перейдут на китайские аналоги.