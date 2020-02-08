Шесть военнослужащих, предположительно, погибли во время совместной операции США и Афганистана к востоку от Кабула.
По предварительной версии, американские и афганские солдаты вступили в перестрелку друг с другом, об этом сообщает Мубариз Хадем, высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Нангархаре. В то же время СМИ со ссылкой на другие официальные источники в стране, пишут, что, возможно, войска двух стран вместе попали под обстрел боевиков,
Как писал NEWS.ru ранее, представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетта сообщил 8 февраля об инциденте на границе с Пакистаном. По словам военнослужащего, американские и афганские бойцы попали под обстрел.
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