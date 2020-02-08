https://static.news.ru/photo/6d224f4e-4ad8-11ea-89b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon Klingert/ZUMAPRESS.com

Шесть военнослужащих, предположительно, погибли во время совместной операции США и Афганистана к востоку от Кабула.

По предварительной версии, американские и афганские солдаты вступили в перестрелку друг с другом, об этом сообщает Мубариз Хадем, высокопоставленный сотрудник службы безопасности в Нангархаре. В то же время СМИ со ссылкой на другие официальные источники в стране, пишут, что, возможно, войска двух стран вместе попали под обстрел боевиков, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетта сообщил 8 февраля об инциденте на границе с Пакистаном. По словам военнослужащего, американские и афганские бойцы попали под обстрел.