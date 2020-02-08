Представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетта сообщил об инциденте на границе с Пакистаном. По словам военнослужащего, американские и афганские бойцы попали под обстрел.
Объединённые силы США и Афганистана, проводившие операцию в провинции Нангархар, попали под прямой обстрел 8 февраля. Мы анализируем ситуацию, — цитирует офицера ТАСС.
Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный Кабул подверг преследованию афганский переговорный орган Высший совет мира за самостоятельное решение об участии в переговорах с «Талибаном» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).