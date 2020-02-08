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Представители России и Турции встретились на переговорах в Анкаре. Они обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и шаги для политического продвижения процесса в Сирии.

В Анкаре прошли трёхчасовые переговоры межведомственных делегаций во главе с замглавы МИД Турции и РФ Седатом Оналом и Сергеем Вершининым с участием спецпредставителя президента России по Сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева....