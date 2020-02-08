Официальный Кабул подверг преследованию афганский переговорный орган Высший совет мира за самостоятельное решение об участии в переговорах с «Талибаном» (запрещено в РФ) на российской площадке. Соответствующими доводами поделился заместитель председателя этой структуры, сформированной специально для диалога с представителями боевиков, Хаджи Дин Мохаммад. Сейчас афганское правительство создало другой представительный орган, который будет заниматься переговорным процессом.

О том, что руководство Исламской республики во главе с президентом Ашрафом Гани оказало давление на тех, кто был причастен к переговорам с оппозицией и талибами в Москве, Дин Мохаммад заявил в разговоре с «Афганистан.Ру». По его информации, по этой причине Высший совет мира не получает государственного финансирования больше полугода.

Президент никогда не питал особых надежд в отношении Высшего совета мира или же считал, что этот орган не будет работоспособным, — сказал политик, который входит в число влиятельных этнических лидеров восточного Афганистана. — Вторая причина связана с моей работой на московской конференции с участием стран Центральной Азии, Индии и Пакистана.

На переговорах в России два года назад Высший совет мира представлял интересы афганского правительства, хотя, по большому счёту, являлся полуофициальным и полунезависимым органом. В его состав входили представители гражданского общества, но регламент работы и финансовое обеспечение лежали на плечах государства. Как ни странно, но прибывшие в 2018 году в Москву талибы согласились переговорить с Высшим советом мира, хотя они имеют предубеждение по поводу бесед с правительственными парламентёрами: Гани в их глазах не имеет легитимности. Если бы диалог был продолжен, говорит Дин Мохаммад, это смогло бы открыть многие двери в мирном процессе. Однако президентский дворец Арг раскритиковал орган, формально — за слабую позицию на переговорах.

По их мнению, сильной позицией было бы кичиться тем, что мы воюем и убиваем, как это делало министерство обороны. Но для ведомства, занимающегося вопросами мира, такие речи были бы неуместны. Это и послужило причиной последующей изоляции Высшего совета мира, — заявил Дин Мохаммад, объясняя взгляды правительственных чиновников.

Наблюдатели отмечают, что Ашраф Гани очень чувствителен к попыткам отдельных политических субъектов в Афганистане взять на себя полномочия по ведению переговоров. Подобную же критику, как правило, навлекает на себя экс-президент Хамид Карзай, во времена которого, кстати, был учреждён Высший совет мира.

Ашраф Гани Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Дин Мохаммад представлял официоз в ноябре 2018-го, когда состоялось второе заседание московского формата консультаций по Афганистану. Во встрече приняли участие заместители министров иностранных дел, спецпредставители стран и наблюдатели от нескольких государств, включая Россию. Именно там, «на полях» встречи зампредседателя Высшего совета мира удалось провести краткую беседу с талибами. В разговоре с журналистами позже Дин Мохаммад уточнил, что она прошла в дружеской атмосфере, несмотря на то что договорённостей о прямых переговорах между официальным Кабулом достигнуто не было — боевики выдвинули только ряд предварительных условий.

В разговоре с NEWS.ru директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар пояснил, что переговорный орган мог попасть в опалу прежде всего за самостоятельность своей дипломатической линии.

Несмотря на то, что Высший совет мира с самого начала своей работы был ограничен — важные контакты и переговоры проводились либо представителями Совета безопасности, либо министерством иностранных дел Афганистана, — вероятно, самостоятельное решение об участии в работе московского формата консультаций по Афганистану стало опасным сигналом для дворца Арг. Омар Нессар директор Центра изучения современного Афганистана директор Центра изучения современного Афганистана

По словам эксперта, сейчас полномочия попавшего в президентскую немилость органа взяло на себя министерство по делам мира, которое возглавил один из ближайших соратников главы государства — Салам Рахими. Сообщалось, что бюджет этого министерства уже прошёл парламентские слушания в Кабуле. Однако шанс наладить контакты с «Талибаном», по-видимому, для афганского правительства упущен.