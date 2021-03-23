Американские военные не пострадали при ракетном ударе по базе США в Сирии

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Ракетный удар по американской военной базе в Сирии не привёл к жертвам среди военнослужащих, сообщили в возглавляемой Соединёнными Штатами международной коалиции.

Представитель коалиции рассказал, что выпущенная по базе в районе нефтегазового месторождения Коноко в провинции Дейр-эз-Зор ракета упала в сотнях метров от объекта.

Раненых и повреждений не было, — резюмировал военный.

О ракетном ударе по американской базе сообщил телеканал Al Mayadeen. По его сведениям, по объекту ударили только одной ракетой, передаёт РИА Новости.

Американские военные вместе с арабо-курдскими вооружёнными формированиями незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии, где находятся самые крупные в стране месторождения нефти и газа. Власти САР называют действия военных США оккупацией и государственным пиратством, осуществляемым с целью завладения природными ресурсами.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдепартамент США обвинил российскую военную авиацию в нанесении ударов по участку в сирийской провинции Идлиб вблизи границы с Турцией. В Вашингтоне заявили, что это стало причиной гибели мирного жителя.