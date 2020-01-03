Президент США Дональд Трамп мог одобрить ликвидацию главы элитного иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани, не осознавая в полной мере масштаб личности убитого генерала и его значение для Тегерана.
Такое мнение высказала член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина,
Панина вспомнила историю с «успешной имитацией уничтожения» судами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) десантного корабля «Эссекс» с руководителем Центрального командования армии США генералом Джозефом Вотелем на борту. Депутат предположила, что Сулеймани могли отомстить за самоубийство командующего американским пятым флотом вице-адмирала Скотта Стирни, который покончил с собой в декабре 2018 года после инцидента с «Эссексом».
Как ранее писал NEWS.ru, при авиаударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен