https://static.news.ru/photo/b369cafa-2e30-11ea-9639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Raveen Aujmaya/twitter.com

Президент США Дональд Трамп мог одобрить ликвидацию главы элитного иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани, не осознавая в полной мере масштаб личности убитого генерала и его значение для Тегерана.

Такое мнение высказала член комитета Госдумы РФ по международным делам Елена Панина, передаёт РИА Новости. Парламентарий предположила, что американские спецслужбы могли использовать ситуацию с нападением на посольство в Багдаде и «подставить» Трампа.

Панина вспомнила историю с «успешной имитацией уничтожения» судами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) десантного корабля «Эссекс» с руководителем Центрального командования армии США генералом Джозефом Вотелем на борту. Депутат предположила, что Сулеймани могли отомстить за самоубийство командующего американским пятым флотом вице-адмирала Скотта Стирни, который покончил с собой в декабре 2018 года после инцидента с «Эссексом».

Как ранее писал NEWS.ru, при авиаударе США по участку в районе аэропорта столицы Ирака Багдада были убиты глава спецподразделения «Кудс» Касем Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё ряд высокопоставленных иранских военных.